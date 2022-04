Kathedraal van de Liemers is nog steeds een begrip: ‘Ze komen speciaal naar deze kerk om te trouwen’

Kerk Giesbeek toch te koop; verbouwen verzakte kerk wordt veel te duur

GIESBEEK - De Martinuskerk in Giesbeek wordt in september te koop gezet. Het plan een beeldenmuseum annex concertruimte in te richten in het gebouw is van de baan. Het blijkt te duur en er is geen draagvlak voor.

