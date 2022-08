Kermiskoorts in Loo: ‘Sommigen zie je maar eenmaal per jaar en dat is op de kermis’

Wie heeft er kermiskoorts in Loo? Twee leden van schutterij Willem Tell gingen afgelopen week met een thermometer van deur naar deur. De actie van de schutters werd gefilmd en gedeeld op de Facebookpagina van Willem Tell. Inwoners van Loo vinden het prachtig. ,,Ik ook. We hebben er lang genoeg op gewacht. De Loose kermis is het hoogtepunt van het jaar”, geeft Willem Tell-voorzitter Albert Booltink aan.

De Loose kermis start zaterdag en duurt tot en met dinsdag. De Loostraat is dan afgesloten voor al het verkeer (behalve voor hulpdiensten). De organisatie vraagt mensen zo veel mogelijk op de fiets of lopend te komen want het wordt druk. ,,Loo telt iets meer dan 1.000 inwoners, maar komend weekeinde zijn dat er meer dan twee keer zoveel”, kijkt Booltink vooruit.

Kermismaandag

De verwachting is dat het vooral op maandag druk is in Loo. Dan komen veel geboren Loonaren die zijn uitgevlogen terug naar het dorp om daar samen met de talloze andere feestgangers kermis te vieren. ,,Kermismaandag is traditioneel een reünie. Sommigen Loonaren zie je maar eenmaal per jaar en dat is op de kermis”, zegt Booltink.

In het schuttersgebouw van schutterij Willem Tell is er op zaterdag en zondag livemuziek van de band Cabrio. Op maandag en dinsdag is er muziek van New Leaf. Booltink geeft aan dat de schutterij nu al bezig is met het 100-jarig jubileum dat in 2023 wordt gevierd met de muziekvereniging Excelsior die dan ook 100 jaar bestaat. ,,We trekken samen op. Dat wordt echt een spektakel.”

Kermis in Loo in 2010. Bewoners vande Husselarijstraat hadden voor de gelegenheid een boog geplaatst waar leden van muziekvereniging Excelsior onderdoor konden lopen.