Kerstbuffet voor een prikkie bij Ikea Duiven

Het ‘julbord’ (Zweeds voor kerstmis) buffet wordt op 16, 17, 18 en 19 december georganiseerd. Op het menu staat ovengebakken of gekookte kerstham, gehaktballetjes, haring, gemarineerde zalm, eieren, variaties van kool, knäckebröd, kaas, gember. Volgens Ikea zijn dat gerechten die je op ieder julbord in Zweden aantreft.



Het buffet kost 9,95 euro per persoon, kinderen (tot 14 jaar) betalen 5,95 euro per kind. Inschrijven is mogelijk tot 15 december, maar niet noodzakelijk.