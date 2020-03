Kettingbotsing op A12 bij Duiven: linkerrijstrook weer vrij

video Het is zover: 100-jarige treurbeuk in Duiven wordt gekapt

14:37 DUIVEN - Het is zover; vandaag (maandag) wordt de oude treurbeuk bij Huize Welleveld in Duiven omgehakt. Dat kondigt de gemeente Duiven aan op Facebook. Over een tijdje wordt op dezelfde plaats een nieuwe boom geplant, waarschijnlijk weer een treurbeuk.