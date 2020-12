KFC komt naar Duiven: aftellen is begonnen

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) deelt op bedrijventerrein Seingraaf in Duiven een pand met broodjeszaak Subway. Beide bedrijven vestigen zich op de begane grond en gaan tegelijkertijd open, zo is de verwachting.



Met de komst van KFC en Subway wordt Seingraaf een walhalla voor de echte lekkerbek: McDonald’s zit aan de overkant van de straat. ,,Mijn zoon kan niet wachten tot het moment dat de KFC open gaat. Ik houd ook van kip en zo nu en dan zal ik best eens naar de KFC gaan. Hoewel ik liever zelf met de barbecue in de weer ga. Ik heb geen voorkeur voor McDonald’s of KFC overigens”, zegt Geert-Jan Schrijner, fractievoorzitter van de VVD in Duiven.