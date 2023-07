Knappe koppen Duiven goed voor meer dan dertig uitvindingen in vijf jaar tijd

Met Video Arnhem maakt zich op voor duizenden fans bij wedstrijd voor WK-motorcross: ‘Groter dan dit wordt het niet’

Een jaar of vijf. Langer is het niet dat er volop wordt gecrost op Motorsportpark Gelderland Midden in Arnhem, officieel geopend in 2016. Het derde weekend van augustus vormt het circuit het toneel van ’s werelds grootste wedstrijd op de motorcrosskalender: de MXGP. Er worden duizenden bezoekers verwacht. ,,Een economische impuls voor de stad.”