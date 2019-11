Kritiek op minister: ‘Hardere afspraken nodig na overtredingen in Duiven’

video In de ban van Dickens: Duivense kerstmarkt uit de zeventien­de eeuw bijna af

26 november DUIVEN - Stap terug in de tijd in het Horsterpark in Duiven op 6, 7 en 8 december. 200 vrijwilligers zetten zich al maanden in om Dickens in de Liemers voor het vijfde jaar op rij mogelijk te maken.