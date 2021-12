Kruidvat in Duiven overvallen door tiener, politie op jacht naar voortvluchtige dader

Of de jeugdige overvaller iets heeft buitgemaakt, is niet bekend. Evenmin duidelijk is of iemand gewond is geraakt.



In een poging de dader snel op te sporen, heeft de politie een Burgernetbericht verspreid. Daarin wordt de overvaller omschreven als een getinte jongen, met donkerblauwe jas en ongeveer 1.70m lang. Hij is na de overval te voet gevlucht.



Mensen die de dader zien of kennen wordt gevraagd geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen.