Kwart kantoren in Duiven staat leeg; gemeente is ‘runner-up’ in Nederland nà Doetinchem

Met Video Politie in Arnhem vindt grote som cash in auto 28-jarige Duivenaar: man wordt verdacht van witwassen

ARNHEM - Een 28-jarige man uit Duiven is dinsdagavond aangehouden op verdenking van witwassen, aan de Europaweg in Arnhem. Er werd een grote hoeveelheid contant geld in zijn auto gevonden.

16 november