Lange rijen bij XXL-prikpost Duiven onnodig: GGD vraagt mensen om niet te vroeg te komen

Mensen die zondag (tweede kerstdag) hun boostervaccinatie kwamen halen konden aansluiten in een lange wachtrij. Al direct na het openen van de deuren stond er een rij van tientallen mensen voor de deur van de mega vaccinatielocatie. Gedurende de dag leek die rij alleen maar langer te worden.



,,Die rij komt over het algemeen omdat mensen erg vroeg op hun afspraak komen. Vaak zijn ze er meer dan een half uur te vroeg. Dat is echt niet nodig, omdat het aantal afspraken is afgestemd op het aantal vaccinatielijnen en de gemiddelde doorlooptijd”, zegt een woordvoerder van de GGD Gelderland-Midden.



De priklocatie op industriegebied Centerpoort-Zuid opent sinds vorige week dagelijks om 07.30 de deuren. Toch ziet de GGD volgens de woordvoerder dat mensen al om 07.00 uur voor de deur staan. ,,Vijf minuten voor de geplande afspraak is vroeg genoeg. En ondanks de rij gaat het gelukkig supersnel.”

Vrieskou en regenbuien

Volledig scherm De rij wachtenden werd op tweede kerstdag steeds langer. © De Gelderlander Ook als mensen komende dagen op de afgesproken tijd komen, kan het zijn dat er een rij staat. Al verwacht de GGD dat de rij beduidend minder lang is dan afgelopen dagen. ,,Het helpt als mensen op de aangegeven tijd komen, dan loopt de rij rustig door. In het pand zelf hebben wij looproutes gemaakt, om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.”



Zo hoeven mensen ook minder lang buiten te staan. Iets dat met de vrieskou van de afgelopen tijd geen pretje was. De aankomende dagen lijkt het droog en zacht te zijn. Als er spontaan heftige regenbuien vallen op de wachtende mensen buiten, probeert GGD een oplossing te bedenken. ,,Maar alleen als het past binnen de coronarichtlijnen.”

Verkeersdrukte

Overigens was het voor de opening van de vaccinatielocatie de grote vraag of er extra verkeersdrukte en opstoppingen zouden zijn. De prikpost zit namelijk vlak bij een druk verkeerspunt bij de afslag van de A12. Ook zit het in de buurt grote filialen van onder meer Intratuin, Hornbach en Ikea. Dagelijks kunnen er 5.100 mensen terecht bij de Duivense prikpost.

De gemeente Duiven heeft het plan uitvoerig laten onderzoeken door een verkeerskundige, liet burgemeester Huub Hieltjes weten, die geen problemen verwachtte.

Die verwachting lijkt vooralsnog uit te komen. Want hoewel het zondag erg druk was bij de XXL-prikpost, was er geen verkeerschaos. Het is soms alleen puzzelen op de turborotonde voor de Intratuin. Hier voegt het verkeer van vier richtingen in, onder wie de mensen die terugkomen van het vaccineren.