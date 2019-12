Langste straatnaambord van Nederland in Duiven is al foetsie

Aantal woningbran­den in Zevenaar stijgt fors: van 53 in 2018 naar 90 in dit jaar

7:07 ZEVENAAR/ DUIVEN - Het aantal woningbranden in Zevenaar is dit jaar veel hoger dan in 2018. Tot nu toe rukte de brandweer 90 keer uit voor een woningbrand in de gemeente Zevenaar. Vorig jaar was dat 53 keer.