Lekker weer in Duiven vandaag

Zoektocht vergeefs in Aalten: geen spoor van Frans Udink (71)

De zoektocht in de nacht van maandag op dinsdag in Aalten naar Frans Udink (71) heeft voorlopig niets opgeleverd. Het team van Search And Rescue (SAR) Nederland vond vooralsnog geen spoor dat leidt naar de sinds 5 juni vermiste man uit Velp.