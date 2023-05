Les in vliegen met drone op middelbare scholen, al gaat er soms iets mis: ‘Het is geen speelgoed’

Update A12 dicht in de richting van Duitsland vanwege ongeval bij Duiven: file neemt gestaag af

Door een ongeval bij Duiven is de A12 in de richting van Duitsland dicht geweest. Dat meldt Rijkswaterstaat via Twitter. Even na 13.00 uur staat er nog 5,6 kilometer file. Dat komt neer op ongeveer 15 minuten vertraging.