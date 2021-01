Lisa (13) strijdt om de titel ‘beste make-upartiest van Nederland’: ‘Ik vind mezelf mooi met én zonder make-up’

Te weinig scholieren: basis­school in Duiven sluit

7 januari DUIVEN - De krimp in de gemeente Duiven heeft ook invloed op de scholen. Door een gebrek aan leerlingen sluit basisschool De Groene Ring locatie Noord aan de Schoolstraat in Duiven de deuren. Groene Ring gaat per 1 augustus 2022 verder op één locatie: aan de Bergdravik, waar locatie Zuid gevestigd is.