Lokaal Alternatief Duiven wil in zee met lokale concurrent DOED

Opknap­beurt oude Duivense boerderij komt eindelijk in zicht: 'We hebben hier al zo weinig, dan mag dit rijksmonu­ment zeker niet verdwijnen’

DUIVEN - Op het rieten dak liggen zeilen tegen de regen. De fundering onder de schuur is verzakt. Een ruit van het voorhuis is ingegooid. Maar er is eindelijk hoop voor hoeve ’t Hoge Veld aan de Rijksweg in Duiven. De restauratie begint komende zomer.

27 februari