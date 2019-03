Losgeschoten aanhanger zorgt voor file op A12 bij Duiven, weg is weer vrij

Speeltoe­stel verdwijnt uit kindrijke wijk: buurtbewo­ners moeten met plan komen

21 maart DUIVEN - En opeens haalden medewerkers van de gemeente een speeltoestel weg in de Duivense wijk de Nieuweling. ,,In een speeltuin waar veel kinderen spelen. Onbegrijpelijk’’, zegt buurtbewoner en vader Jordi van der Laak. ,,Want niemand hier in de buurt was op de hoogte gesteld door de gemeente.’’