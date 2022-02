Losgewaaide dakplaat verwondt politieagent in Duiven

Bouw van wijk met driehon­derd huizen in Duiven op losse schroeven: ‘Anders bouwen op andere plek’

DUIVEN - De bouw van een wijk met driehonderd huizen op Ploen-Noord in Duiven staat op losse schroeven. Het is bouwbedrijf Van Wanrooij nog niet gelukt om de benodigde grond in handen te krijgen. Dit had al moeten gebeuren op 31 december.

21 januari