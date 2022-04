Maandje snuffelen aan elkaar: Lokaal Alternatief Duiven en DOED durven gesprekken over coalitie aan

De gemeenteraadsverkiezingen waren op 16 maart, maar in Duiven is de afgelopen maand alleen gebruikt om te bezien of Lokaal Alternatief en DOED überhaupt aan onderhandelingen moeten beginnen.



Lijsttrekker Karin Bouwmeister van DOED (Duiven, Open, Eerlijk en Democratisch) is namelijk een oud-raadslid van Lokaal Alternatief, maar is in de afgelopen periode voor zichzelf begonnen. Beide partijen behaalden bij de verkiezingen vijf zetels en zijn daarmee de grootste in de raad.

Volledig scherm Karin Bouwmeister-Booltink, fractievoorzitter van DOED © Jan Ruland van den Brink

Tijdens de verkiezingscampagne uitte Bouwmeister veel kritiek op haar oude partij. Zo betoonde ze zich een tegenstander van de huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig kantoorgebouw op de Visserlaan, is ze tegen woningbouw op de Biezenkampen en is ze het ook niet eens met de bouw van op een ouderenflat aan het Remigiusplein. Lokaal Alternatief wil deze zaken wel doorzetten (bebouwing van de Biezenkampen alleen als grootschalige woningbouw op het terrein Ploen-Noord niet door kan gaan).

Of het gaat lukken, moeten onderhandelingen uitwijzen

Toch zien beide partijen het zitten om met elkaar een college te vormen. Of dat ook gaat lukken, moeten onderhandelingen uitwijzen. Gemma Tiedink, leider van Lokaal Alternatief: ,,We hebben in de afgelopen weken de gevoeligheden uitgesproken. We hebben er vertrouwen in dat we de komende vier jaar een college kunnen vormen dat goed samenwerkt. Inhoudelijk moeten we er dan natuurlijk wel eerst uitkomen.”

Karin Bouwmeister: ,,We hebben voldoende vertrouwen in elkaar om door te gaan naar de volgende stap. We verwachten dat we er inhoudelijk uit gaan komen."

CDA-lijsttrekker Johannes Goossen is nog het meest skeptisch: ,,We zijn klaar voor inhoudelijke gesprekken om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Daar liggen nog wel wat uitdagingen."