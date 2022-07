Magazijn voor damesmode NA-KD schiet in Duiven de lucht in

Op het Duivense bedrijventerrein Seingraaf, aan de Rivierweg, laat projectontwikkelaar Intospace het distributiecentrum bouwen voor het in 2015 opgerichte bedrijf. De staketsels van wat een hal moet worden van 45.000 vierkante meter, steken al in de lucht. In het pand komt een van de grootste geautomatiseerde magazijnen van Europa. Er komen ook tussenverdiepingen en kantoorruimtes.