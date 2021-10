Maickel zit thuis nadat hij zijn bouwbedrijf in vlammen zag opgaan: ‘Heb alleen nog mijn bus’

Brand in Loo legt het ‘kindje’ van Toon in de as: ‘Mijn eerste echte investe­ring’

8 oktober LOO - Toon van Sadelhoff kijkt machteloos toe hoe de loods van zijn broer aan de Loostraat in Loo afbrandt. Het doet hem pijn, want de loods was ooit ook van hem. ,,Het was mijn eerste echte investering. Een kindje van me, zou je kunnen zeggen.”