Makro sluit tijdelijk non-foodafdeling na felle kritiek: ‘Heel verstandig’

Burgemees­ter Bruls over drukte bij de Makro: ‘Dit is slecht voor het draagvlak’

8:14 NIJMEGEN - Een overvolle parkeerplaats bij groothandel Makro aan de Energieweg in Nijmegen, klanten rijden af en aan. Niet alleen met levensmiddelen, maar ook met gitaren, stofzuigers en T-shirts. Het mag van het kabinet, maar is dat niet raar in deze tijd? Burgemeester Hubert Bruls is kritisch.