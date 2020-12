Man (54) opgepakt die nog drie jaar de cel in moet: ‘Kerst op water en brood’

December­maand nog steeds groot vraagteken voor horeca: ‘Het blijft een hard gelag’

26 november WESTERVOORT/ ZEVENAAR - Kunnen we wel of niet open met kerst? Het is de meest prangende vraag in de horecawereld. Voorzichtig wordt er echter al ingezet op afhaalmenu’s en catering. Zes reacties op een rij.