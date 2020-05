Man aangehouden voor steekpartij in Spotvogelstraat Duiven

Weer naar school: aula op slot, vaste routes en max tien leerlingen per klas

7:06 ZEVENAAR/ DUIVEN/ DIDAM - Leerlingen van het Candea College in Duiven en het Liemers College in Zevenaar en Didam gaan dinsdag weer naar school. Dat gaat anders dan zij gewend waren vóór de coronacrisis. Zo zitten er straks geen dertig, maar tien leerlingen in de klas.