Man komt in korte broek naar de rechter, omdat airco in de auto het niet doet en portierramen niet open kunnen

Vogelschie­ten moet in Duiven nog één keer wachten voor intieme kerkdienst

DUIVEN - De voorbereidingen voor het vogelschieten in Duiven moesten zondagmorgen zonder al te veel herrie plaats hebben. Dat was de afspraak tussen de schutterij en de kerkgangers, die om 11 uur bijeen kwamen in de Remigiuskerk. Pal naast de kerk stond de mast met de houten vogel, het doelwit van het jaarlijkse vogelschieten.

11 juli