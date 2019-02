Man raakt van de weg en ramt daarbij een boom en een lantaarnpaal

2023 is het jaar dat Duiven 23 procent van de energie wil opwekken met zon en wind

2 februari DUIVEN - Wil Duiven in 2050 volledig energieneutraal zijn, dan moet in 2023 al 23 procent van de benodigde energie opgewekt worden met zon of wind. In 2030 zou dat minimaal 41 procent moeten zijn om in 2050 om op 100 procent uit te komen.