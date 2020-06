Man schrikt van politie en slaat over de kop met brommer in Duiven

Sacraments­dag, en dus staan er Duitsers in de file voor Arnhem op de A12

11 juni DUIVEN - Het is donderdag 11 juni, de tweede donderdag na Pinksteren en dus is het Sacramentsdag. Ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament in de Rooms Katholieke kerk. In Nederland is het geen officiële feest- en dus vrije dag meer. Maar dat is het in Duitsland wel. Dat verklaart waarom er een kilometerslange file staat tussen de Duitse grens en Arnhem.