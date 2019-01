Man uit Duiven bestraft voor stiekem filmen halfblote collega’s

Westervoor­ter Deben aan de slag bij Hornbach

30 december WESTERVOORT - Westervoorter Huub Deben (foto) is de vestigingsmanager van de nieuwe Hornbach-bouwmarkt in Duiven. De deuren van Hornbach openen pas in het voorjaar van 2020, maar de 57-jarige Deben is echter al volop bezig om enthousiaste medewerkers te werven.