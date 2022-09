Marc Rosendahl, winnaar van Liemers Compliment, is een man met hart voor hygiëne en voor de samenleving

MET VIDEO Loose kermis is na drie jaar onderbre­king weer als vanouds

LOO - Kom op maandagmorgen bij de meeste mensen niet aan met drukte, maar hoe anders is dat deze week in Loo. Loop je om een uur of elf het dorp binnen, dan klinkt de muziek je al tegemoet. De kermisattracties zitten vol en aan de bar is het dringen geblazen om aan bier te komen.

23 augustus