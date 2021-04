Martine uit Duiven verkozen tot meest positieve persoon van Gelderland: ‘Geweldig!’

,,Toen ik zag dat je je kon aanmelden voor deze award dacht ik: als er een award is waar ik voor in aanmerking kom is dit het wel. Ik doe altijd ontzettend mijn best om positief te blijven”, zei Reesink in februari in deze krant. De Duivense werd vorig jaar gediagnostiseerd met het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS), maar blijft ondanks de dagelijkse pijn positief in het leven staan.