Massaal zoeken naar al maand vermiste herder Django (3)

Hupkes hoopt van harte dat de zoektocht wat oplevert, want de onzekerheid over Django is knagend en duurt nu al een maand. ,,Hij is gewoon deel van ons gezin, we kregen hem als pup en nu is-ie ineens weg. Het is heel apart, want niemand heeft hem al die tijd meer gezien’’, zegt hij.



Hupkes houdt met alles rekening: aangereden en gedumpt, geblesseerd geraakt en overleden of zelfs meegenomen door onbekenden. ,,Alles kan, wij kijken nergens meer van op.’’



De zoektocht naar Django begint zondag om 14.00 uur vanaf het huisadres van de familie Hupkes aan de Rouvenenstraat in Duiven. Wie wil meehelpen, kan via Facebook een berichtje sturen en zich aanmelden: facebook.com/waarisonzedjango.