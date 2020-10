Matpartij bij de Makro: verdachte mannen en vrouwen zitten nog vast

Het is een Duitse feestdag, maar er is geen Duitser te zien bij de Ikea in Duiven

4 oktober DUIVEN - ‘Hou afstand tot andere klanten en ons personeel. Volg de aangegeven looproutes’, schalmt het zaterdag over het terrein tussen de parkeergarage en de winkel van Ikea in Duiven. Gevolgd door dezelfde tekst in het Duits.