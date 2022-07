Medewerker zwaargewond bij bedrijfsongeval in Duiven

Volgens de brandweer is een gasfles ontploft en ontstond er lekkage aan een gasleiding. De medewerker liep daarbij brandwonden op aan buik en benen. De brandweer heeft het slachtoffer gekoeld. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een gealarmeerde traumahelikopter werd geannuleerd.



Het bedrijf is ontruimd. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De arbeidsinspectie komt ter plaatse om onderzoek te doen.