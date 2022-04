Megapriklocatie in Duiven sluit maandag de deuren; ook Elst en Voorthuizen stoppen

DUIVEN - Mensen die een boosterprik willen halen, kunnen vanaf maandag 25 april niet meer terecht in Duiven. De GGD Gelderland Midden heeft besloten alleen nog te vaccineren in Arnhem en Ede.

De megapriklocatie op Centerpoort Zuid werd in december in gebruik genomen. Er waren tien priklijnen beschikbaar en er was ruimte voor meer dan 5.000 prikken per dag. Met de komst van de omikron-variant en de nieuwe, soepele regels rond de bestrijding van corona is de priklocatie niet meer nodig.

GGD Gelderland Midden sluit ook de locaties in Elst en Voorthuizen. Daardoor blijven alleen de vaccinatielocaties in Arnhem en Ede beschikbaar. Op deze locaties zijn mensen welkom voor een corona basisvaccinatie (1ste of 2e prik), de booster of een herhaalvaccinatie voor 60-plussers. Op zondagen en feestdagen zijn de beide locaties gesloten.

Prikbussen

De priklocaties zijn in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem, op Presikhaaf aan het Kermisland en in Ede bij de oude Albert Heijn aan de Achterdoelen.

Naast de vaste locaties, werkt de GGD met pop-up locaties en prikbussen door de hele regio. Op de website ggdgm.nl/vaccinatiebus worden duidelijk waar de prikbus te vinden is.