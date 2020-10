Met ‘kerstgekkies’ door het pretpark dat kerstshow Intratuin heet: ‘Ik kan hier best een nachtje doorbrengen’

Vleermuis vormt de basis van Hamid's mondmas­kers: ‘Op deze manier kan ik mensen helpen’

3 oktober DUIVEN - In diverse kleuren liggen ze in de etalage van Naaiatelier Excellent in Duiven. Zwart, wit, rood, sommige met motiefjes, andere in unikleuren. Maar allemaal hebben de mondmaskers hetzelfde model: ze lijken op een vleermuis. Dat was dan ook precies de bedoeling van Hamid Uruzgani (40).