Minoes, de poes-met-twee-baasjes, bleek ineens gecastreerd

Afscheid van stal bij ’t Hooge Veldt: monument in Duiven wordt gerestau­reerd

DUIVEN - Ze springen in het oog, de houten beelden langs de Rijksweg in Duiven. De kunstwerken van beeldhouwer Will Schropp staan er al bijna 25 jaar, maar afgelopen weekeinde was voorlopig de laatste keer dat bezoekers konden genieten van de beelden in een tuin vol bloeiende wilde planten.

23 mei