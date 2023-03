Mogelijk filmfestival en kunstfabriek in de Liemers; gemeenten trekken 3 ton uit voor culturele projecten

Scalabor uit Arnhem wil 5500 mensen aan het werk helpen die nu nog in de bijstand zitten

Ontwikkelbedrijf Scalabor uit Arnhem wil dit jaar 350 mensen uit de bijstand aan het werk helpen in Gelderland Midden. Maar de lat ligt in feite veel hoger. ,,Uit onderzoek blijkt dat van de kleine 11.000 mensen die in de negen gemeenten in dit gebied aan de kant staan, de helft met goede begeleiding aan het werk kan worden geholpen”, benadrukt directeur Marcel Hielkema.