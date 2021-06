Mondkapjes: uit het straatbeeld, maar niet van straat

Ook voor zwerfafvalprikker Peggy Blaauw uit Duiven is het een opluchting dat de mondkapjesplicht er niet meer is. Ze hoopt dat het aantal mondkapjes in de natuur snel afneemt. ,,Maar we blijven ze nog jaren vinden. Als herinnering aan de coronatijd”, zegt ze.



Tientallen mondkapjes in de week vindt Blaauw, oprichtster van GoClean de Liemers. Vooral op schoolroutes, rond scholen en bushaltes liggen ze. ,,Soms worden ze expres op straat of in het plantsoen gegooid, vaker gebeurt het per ongeluk. Ik heb gezien dat een fietser voor mij een mondkapje verloor. Een mondkapje dat in een zak van een jas of broek zit of in een fietstas kan makkelijk op straat terecht komen.”