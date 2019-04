Nabije toekomstmuziek: Een dagje megawinkelen in Duiven

Vroeg uit de veren want we hebben veel te doen. Na het ontbijtje bij Ikea (1) eerst de route door de Zweedse woongigant.



Even een uitstapje naar Loods5 (2), de nieuwste woonideeën opdoen. De kinderen willen naar de trampolinehal bij het nieuwe Fresh&Fast (3). Rendez vous over een uurtje: papa en mama gaan even alleen op pad. Een draadloze speaker bij MediaMarkt (4) scoren, inkopen bij de Makro (5). De buitensportwinkel Four Seasons (6) lonkt maar die lopen we op de terugweg naar Fast & Fresh (3) even voorbij. Mooi voor de volgende keer.