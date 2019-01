Nachtwacht te koop in Arnhem, maar dan mét ontbrekende delen

Die twee kereltjes links konden er best af. Zoiets hebben de mannen gedacht die anno 1715 de Nachtwacht op moesten hangen tussen twee deuren in het paleis op de Dam.



Rembrandt was al jaren dood en zijn schilderij was te groot. Dus ging de zaag erin en de twee schutters (want dat waren het) verhuisden naar de prullenmand.



Wie eindelijk de hele Nachtwacht wil leren kennen, moet deze week een kijkje nemen bij de handel in edelstenen en mineralen Ruben Robijn in Duiven. Hoog boven de amethisten, kwartsen en calcieten hangt aan de wand van de bedrijfshal het beroemde schuttersstuk van Rembrandt uit 1642, maar dan in het originele formaat.