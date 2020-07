NL-Alert afgegeven voor enorme brand in Duiven: woning, loods en auto's gaan in vlammen op

videoDUIVEN – Op de Maststraat in Duiven is vrijdagochtend een enorme brand bij een autosloperij uitgebroken. Een grote stapel autowrakken van vijftien meter hoog staat in brand, evenals een loods en een woning.

Daarnaast gaan er bomen in vlammen op. Vrachtwagens worden volgens een getuige uit voorzorg verplaatst vanwege de grote hitte. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

Ontploffingen

De brand werd vrijdag rond 08.30 uur ontdekt, waarna er direct werd opgeschaald. Er zijn inmiddels veel brandweervoertuigen uit de regio aanwezig. Ook de marechaussee is actief. Drie kwartier later, omstreeks 09:15, is er opnieuw opgeschaald en spreekt de brandweer Gelderland-Midden van een ‘zeer grote’ brand. De brand is nog niet onder controle en breidt zich steeds meer uit. Ook zijn er ontploffingen te horen. Er zouden zo'n duizend auto's op het terrein hebben gestaan. De wagens stonden in rijen van vijftien meter hoog.

NL-Alert

‘Blijf uit de rook, zet ventilatie uit. Kom niet naar de locatie, geef hulpverleners de ruimte’, waarschuwt de brandweer Gelderland-Midden. Er is om 10.18 uur een NL-Alert afgegeven voor een deel van de regio, die ten minste tot in Tiel is ontvangen. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. Deze alert kwam een uur na de waarschuwing van de brandweer.

De zwarte rookwolken verplaatsen zich in de richting van Westervoort en zijn vanuit de wijde omgeving te zien. In Arnhem is het in delen van de stad plots zwaar bewolkt door de rook. De rook is waarneembaar in onder andere Ooij, Ede, Veenendaal, Deventer, Zutphen en ook delen van Brabant.

De rookwolk verduistert de zon zo erg dat de temperatuur inmiddels aan het dalen is, aldus Roland van Rijswijk-Deij die op Twitter metingen deelt.

Volledig scherm Brandweerlieden proberen het vuur in Duiven te blussen. © Rolf Hensel

Volledig scherm Een huis nabij het industrieterrein in Duiven gaat ook in vlammen op. © Charles Moll / Persbureau Heitink

Volledig scherm Een overzichtsfoto van de enorme brand in Duiven. © DG

Live-beelden vanuit Arnhem:

Volledig scherm Het uitzicht in Arnhem. De rookwolk uit Duiven trekt over de stad. © Robin van der Hijden

Volledig scherm Beelden van de brand in Duiven van @ChanienwithCh op Twitter © @ChanienwithCh Twitter