Olympisch bokser uit Duiven die ex met dood bedreigde krijgt werkstraf

M. is een bekende bokser. In 2016 mocht hij als eerste Nederlander sinds 1992 meedoen aan de olympische spelen. Hij schopte het tot de achtste finale.'

‘Ik vermoord jou’

Geen stalking

De rechtbank zag met de officier van justitie geen bewijs voor stalking. Ze hield er in haar vonnis rekening mee dat de vrouw in het sturen van berichten aan de man ook harde woorden gebruikte.



Verder verwijt de rechtbank het de man dat hij geweld heeft gebruikt toen hij in dienst was bij Defensie, terwijl van een militair meer zelfbeheersing mag worden verwacht. Ook vindt ze het kwalijk dat hij weinig verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat hij heeft gedaan. De man moet zevenhonderd euro schade aan het vernielde meubilair aan zijn ex vergoeden.



De bokser heeft Defensie inmiddels de rug toegekeerd. Hij wil zich op zijn carrière richten en hoopt zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. De Nederlandse Boks Bond heeft M. vanwege de bedreigingszaak onlangs geschorst tot 1 oktober.