OM wil celstraf voor man uit Groessen die stiefdochtertje jarenlang intiem betastte

De man bracht elke avond zijn stiefdochtertje naar bed. Daarbij las hij het meisje voor en zij hem. En zat hij ook erg vaak aan haar plassertje, vertelde het meisje in een speciale kinderverhoorstudio aan de politie. Het begon in augustus 2016 toen ze 6 was, of zoals ze zelf ook aangaf: toen ze begon met lezen voor school. En het stopte toen ze papa ineens niet meer mocht zien, eind december 2018.



In 2018 vertrouwde de oma van het meisje het niet, toen het meisje begon over pijn en irritatie. “Er zit toch niemand aan je plassertje”, had oma gevraagd. ,,Nee, behalve papa dan”, was het antwoord. Daarop heeft oma aangifte gedaan.