Omstreden hotelbaas Arnhem moet restaurant in Duiven gedwongen verkopen

De fraudezaak dateert uit 2014. De hoofdverdachte is een belastingambtenaar uit Duiven. Hij kreeg in juni van dit jaar vier jaar cel voor verduistering.

Vergunning

Burgemeester Rik de Lange van Duiven wilde daarom nog niet de vergunning van de horecazaak in zijn gemeente intrekken. ,,De zaak is nog onder de rechter. Er is nog geen onherroepelijk besluit van de rechtbank’’, zegt hij. ,,Op basis van wet- en regelgeving zou ik de vergunning wel in kunnen trekken, maar de openbare orde en veiligheid is niet in het geding.’’