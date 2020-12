Ondanks vuurwerkverbod adverteren Duitse knalverkopers hier volop: ‘Coronaproof afhalen!’

VIJF VRAGEN Vervoers­ver­bod vuurwerk opluchting voor burgemees­ters, maar hoe hoog zijn de boetes?

24 november BERG EN DAL - Het vervoersverbod op vuurwerk is goed nieuws voor burgemeesters in de grensstreek met Duitsland. Zij maakten zich de laatste tijd flink zorgen over de handhaafbaarheid van het vuurwerkverbod in Nederland. De reden: zoals het nu lijkt mag vuurwerk in Duitsland nog wél verkocht worden. Kan er nu makkelijk worden gecontroleerd?