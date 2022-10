Ondernemers worden niet gemaakt maar geboren

Initiator motie ‘spook­raads­lid’ laat zich opnieuw vervangen in de Duivense raad

DUIVEN - Erick Pol wordt dinsdag voor de tweede keer sinds de verkiezingen in de Duivense gemeenteraad geïnstalleerd als vervanger van D66-leider Hans Egtberts, die ziek is. Curieus is dat het juist Egtberts was die in de vorige raadsperiode de initiatiefnemer was van de motie 'spookraadslid', die zich richtte tegen de afwezige Anton Rebergen (Pro Duiven).

27 september