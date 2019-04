Onderzoek naar snelle buslijn tussen Arnhem en Zevenaar

update/video Enorme wietkweke­rij opgerold op industrie­ter­rein in Duiven: 10.000 planten

18 april DUIVEN - In een pand op industrieterrein de Marketing in Duiven is donderdagmiddag een zeer grote wietkwekerij opgerold. In totaal staan er zo'n 10.000 planten, zo meldt de politie.