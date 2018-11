Onrust op Candea College na zware mishandeling

Doe-het-zelfketen Hornbach opent in 2020 in Duiven

11 november DUIVEN - In Duiven is men gestart met de voorbereiding voor de bouw van de vijftiende Nederlandse Hornbach-vestiging. Het is de eerste bouwmarkt van de Duitse doe-het-zelfketen op Gelderse bodem. Naar verwachting openen de deuren in het voorjaar van 2020.