Ooievaars maken zich op voor vertrek uit de Liemers

Echtgenote is getuige van noodlottig ongeval van man (67) uit Duiven

GROESSEN - Bij het ongeluk woensdagmiddag op de Lijkweg in Groessen is een 67-jarige man uit Duiven om het leven gekomen. Zijn vrouw fietste bij hem ten tijde van de aanrijding. De Dorpsraad Groessen is geschokt en wil in gesprek over de veiligheid op de Lijkweg.

21 juli