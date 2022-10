Opbouw Dickens in de Liemers gestart: dit jaar met een visplein bij het water

Damesmode van NA-KD gaat straks vanuit enorme hal in Duiven naar kopers in heel Europa

DUIVEN - Jonge vrouwen in heel Europa lopen vanaf volgend jaar in kleding uit Duiven. De bouw van het distributiecentrum van het Zweedse modemerk NA-KD op bedrijventerrein Seingraaf is in volle gang.

