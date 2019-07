Oplossing gevonden: afvalverwerkers gaan processierupsen tóch vernietigen

ENSCHEDE - De Nederlandse afvalverwerkers gaan de processierupsen toch vernietigen. Voorwaarde is dat ze moeten aangeleverd in big bags die niet kunnen scheuren. Dat is volgens de Nederlands Vereniging van Afvalbedrijven de uitkomst van overleg gisteren.

Enkele weken geleden werd bekend dat afvalverwerkers, waaronder AVR in Duiven, de processierupsen niet meer wilden vernietigen. De zakken waarin ze werden aangeleverd, konden scheuren zodra de grijpers ze zouden oppakken om in de verbrandingsoven te deponeren.



Medewerkers zouden dan worden blootgesteld aan de vuurhaartjes van de rupsen die een plaag vormen in grote delen van Nederland.

Big bags

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit riep de afvalbranche op met een oplossing te komen. Die is nu gevonden.



Een aantal van de dertien afval-energiecentrales in Nederland is bereid te rupsen te verwerken. Ze moeten dan wel worden aangeleverd in speciale big bags die niet kunnen scheuren.



Woordvoerder Fons Potters zegt dat op deze manier het overgrote deel van de nu opgeslagen rupsen kan worden vernietigd. Een oplossing moet nog worden gevonden voor een klein deel dat door rotting nat is geworden. Of dit ook de oplossing voor de toekomst is, is de vraag. Volgens Potters moet de komende maanden worden bekeken wat uiteindelijk de beste manier is.

Kwaliteit